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Ильхам Алиев: Азербайджан и Ирак демонстрируют солидарность в различных международных структурах

Ильхам Алиев: Азербайджан и Ирак демонстрируют солидарность в различных международных структурах Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что официальный визит президента Ирака Абдель Латифа Джамала Рашида будет способствовать укреплению дружественных отношений между нашими странами и откроет новую страницу в нашем сотрудничестве.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 17:45
Ильхам Алиев: Азербайджан и Ирак демонстрируют солидарность в различных международных структурах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что официальный визит президента Ирака Абдель Латифа Джамала Рашида будет способствовать укреплению дружественных отношений между нашими странами и откроет новую страницу в нашем сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал 20 ноября в Баку в заявлении для прессы после встречи с иракским коллегой в расширенном составе.

Подчеркнув, что это первый официальный визит президента Ирака в Азербайджан за всю историю наших дипломатических отношений, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит носит исторический характер.

"В ходе встречи один на один и во время встречи с делегациями фактически определены основные направления нашего дальнейшего сотрудничества. Мы, безусловно, будем продолжать поддерживать друг друга в международных институтах. Ирак и Азербайджан всегда демонстрируют солидарность в различных международных структурах. В ООН, в Движении Неприсоединения, в Организации исламского сотрудничества мы всегда поддерживаем друг друга, всегда защищаем суверенитет и территориальную целостность друг друга", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Iraq and Azerbaijan always demonstrate solidarity in different international institutions
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İraq və Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq təsisatlarda hər zaman həmrəylik nümayiş etdirir"

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