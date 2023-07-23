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Ильхам Алиев: Азербайджан и Египет объединяют традиционно дружеские отношения

Ильхам Алиев: Азербайджан и Египет объединяют традиционно дружеские отношения Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси по случаю национального праздника его страны - Дня революции.
Внешняя политика
23 июля 2023 г. 12:16
Ильхам Алиев: Азербайджан и Египет объединяют традиционно дружеские отношения

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси по случаю национального праздника его страны - Дня революции.

Как передает Report, в послании главы государства отмечается: "Наши народы объединяют традиционно дружеские отношения. Сегодня наши межгосударственные связи, построенные на этих добрых традициях, успешно развиваются".

Президент Ильхама Алиева выразил уверенность в том, что совместными усилиями дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Египтом и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах наших народов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycan və Misir xalqlarını ənənəvi dostluq münasibətləri birləşdirir"

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