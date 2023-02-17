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Ильхам Алиев: Азербайджан и дальше продолжит играть важную роль в энергетической безопасности Европы

Ильхам Алиев: Азербайджан и дальше продолжит играть важную роль в энергетической безопасности Европы Возобновляемая энергия играет особую роль в сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом и в последнее время наша страна предприняла ряд важных шагов в этой сфере.
Внешняя политика
17 февраля 2023 г. 16:31
Ильхам Алиев: Азербайджан и дальше продолжит играть важную роль в энергетической безопасности Европы
Ильхам Алиев

Возобновляемая энергия играет особую роль в сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом и в последнее время наша страна предприняла ряд важных шагов в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на круглом столе на тему "Трубопроводные мечты: энергетическая безопасность будущего", прошедшем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Подчеркнув, что в Азербайджане уже реализуется ряд проектов в этом направлении, подписаны различные документы, связанные с производством электроэнергии до 25 гигаватт, глава государства довел до внимания, что это создаст условия не только для внутреннего потребления производимой в Азербайджане зеленой энергии, но и для экспорта ее в Европу, что станет вкладом в энергобезопасность Европы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан и дальше продолжит играть важную роль в энергетической безопасности Европы.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan will continue to play an important role in Europe`s energy security
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Orta və uzunmüddətli perspektivdəki hədəf Cənub Qaz Dəhlizinin genişləndirilməsidir"

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