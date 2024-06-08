Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления госграниц

В настоящее время Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления своих госграниц, согласован участок госграницы протяженностью почти 12,7 километра.

В настоящее время Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления своих госграниц, согласован участок госграницы протяженностью почти 12,7 километра.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

"Путем переговоров возвращены 4 села Газахского района Азербайджана, которые на протяжении 30 лет находились под оккупацией, и мы оцениваем это как позитивный факт", - отметил глава государства.