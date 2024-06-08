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Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления госграниц

Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления госграниц В настоящее время Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления своих госграниц, согласован участок госграницы протяженностью почти 12,7 километра.
Внешняя политика
8 июня 2024 г. 15:09
Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления госграниц

В настоящее время Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления своих госграниц, согласован участок госграницы протяженностью почти 12,7 километра.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

"Путем переговоров возвращены 4 села Газахского района Азербайджана, которые на протяжении 30 лет находились под оккупацией, и мы оцениваем это как позитивный факт", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan and Armenia made certain progress in delineating their state borders
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və Ermənistan dövlət sərhədlərini müəyyən etmək işində müəyyən uğurlara nail olublar

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