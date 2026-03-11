Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения достигли мира не только на бумаге, есть политическая воля

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 17:10
    Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения достигли мира не только на бумаге, есть политическая воля

    Между Азербайджаном и Арменией уже установлен долгосрочный мир, достигнутые договоренности не остались лишь на бумаге, стороны демонстрируют политическую волю.

    Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе совместного заявления для прессы с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой.

    "Мы уже живем в условиях долгосрочного мира. За последние семь месяцев мы начали поставлять нефтепродукты в Армению. Мы сняли все ограничения на транзит грузов из других стран в Армению через нашу территорию. Это еще раз демонстрирует нашу сильную политическую волю", - сказал президент Азербайджана.

    Глава государства подчеркнул важность подписанных между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне документов, добавив, что мир заключен навсегда.

    "Иногда такие документы могут оставаться на бумаге какое-то время. В нашем случае - от последнего кровопролитного военного столкновения с Арменией в сентябре 2023 года до мира в августе 2025 года - я считаю, что это лучший показатель того, что народы могут примириться, если обе стороны демонстрируют политическую волю и приверженность миру. Нет ничего лучше мира. Только пережившие войну по-настоящему понимают его ценность. Поэтому, думаю, для таких стран, как наши, важно признать мир друг с другом", - сказал Ильхам Алиев.

    Президент Азербайджана также подчеркнул, что мирный процесс положительно сказывается на транзитном потенциале региона.

    "Мы стремимся к более тесному взаимодействию, поскольку необходимо сотрудничество со многими странами для выхода на европейский континент - важны вопросы транзита и связанности. Особенно сейчас, после того как мы достигли предварительного мирного соглашения с Арменией, появились новые возможности для расширения Среднего коридора, что усиливает наш оптимизм", - подчеркнул он.

    Ильхам Алиев Антониу Кошта Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    İlham Əliyev: Azərbaycan və Ermənistan sülhə yalnız kağız üzərində nail olmayıb, siyasi iradə var
    Ilham Aliyev: Azerbaijan and Armenia have achieved peace not just on paper, it is real
    Ты - Король

    Последние новости

    18:01

    Асадов и Гамбоа отметили роль Бакинского форума в укреплении международного диалога

    Внешняя политика
    17:55

    Пашинян: Импорт топлива из Азербайджана снизил цены и "сломал" монополию на рынке

    Энергетика
    17:51

    Экспорт нефти по БТД в январе сократился на 14%

    Энергетика
    17:45

    Азербайджан и Сербия обсудили происходящие в регионе процессы

    Армия
    17:38

    В этом году рост предложения нефти стран "не ОПЕК+" составит 0,6 млн б/с

    Энергетика
    17:35

    Азербайджан в феврале отстал от квоты ОПЕК+ на 93 тыс. б/с

    Энергетика
    17:28

    Ильхам Алиев и Антониу Кошта выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:23

    СМИ: Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Янбу для загрузки нефти

    Другие страны
    17:21

    Антониу Кошта: Ждем президента Азербайджана в Брюсселе с визитом

    Внешняя политика
    Лента новостей