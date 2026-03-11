Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения достигли мира не только на бумаге, есть политическая воля

Между Азербайджаном и Арменией уже установлен долгосрочный мир, достигнутые договоренности не остались лишь на бумаге, стороны демонстрируют политическую волю.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе совместного заявления для прессы с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой.

"Мы уже живем в условиях долгосрочного мира. За последние семь месяцев мы начали поставлять нефтепродукты в Армению. Мы сняли все ограничения на транзит грузов из других стран в Армению через нашу территорию. Это еще раз демонстрирует нашу сильную политическую волю", - сказал президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул важность подписанных между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне документов, добавив, что мир заключен навсегда.

"Иногда такие документы могут оставаться на бумаге какое-то время. В нашем случае - от последнего кровопролитного военного столкновения с Арменией в сентябре 2023 года до мира в августе 2025 года - я считаю, что это лучший показатель того, что народы могут примириться, если обе стороны демонстрируют политическую волю и приверженность миру. Нет ничего лучше мира. Только пережившие войну по-настоящему понимают его ценность. Поэтому, думаю, для таких стран, как наши, важно признать мир друг с другом", - сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что мирный процесс положительно сказывается на транзитном потенциале региона.

"Мы стремимся к более тесному взаимодействию, поскольку необходимо сотрудничество со многими странами для выхода на европейский континент - важны вопросы транзита и связанности. Особенно сейчас, после того как мы достигли предварительного мирного соглашения с Арменией, появились новые возможности для расширения Среднего коридора, что усиливает наш оптимизм", - подчеркнул он.