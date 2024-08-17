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Ильхам Алиев: Азербайджан готов оказать Турции любую дополнительную поддержку

Ильхам Алиев: Азербайджан готов оказать Турции любую дополнительную поддержку 17 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что самолет-амфибия Бе-200ЧС будет отправлен в Турцию в кратчайшее время. И.Алиев подчеркнул
Внешняя политика
17 августа 2024 г. 22:33
Ильхам Алиев: Азербайджан готов оказать Турции любую дополнительную поддержку

17 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что самолет-амфибия Бе-200ЧС будет отправлен в Турцию в кратчайшее время. И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов оказать братской стране любую дополнительную поддержку для пресечения пожаров.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Главы государств отметили, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом, постоянно поддерживают друг друга.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-турецких дружественных, братских и союзнических отношений.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Azərbaycanın Türkiyəyə istənilən əlavə dəstəyi göstərməyə hazır olduğunu bildirib

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