Ильхам Алиев: Азербайджан готов оказать Турции любую дополнительную поддержку

17 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что самолет-амфибия Бе-200ЧС будет отправлен в Турцию в кратчайшее время. И.Алиев подчеркнул

17 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что самолет-амфибия Бе-200ЧС будет отправлен в Турцию в кратчайшее время. И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов оказать братской стране любую дополнительную поддержку для пресечения пожаров.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Главы государств отметили, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом, постоянно поддерживают друг друга.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-турецких дружественных, братских и союзнических отношений.