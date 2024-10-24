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Ильхам Алиев: Азербайджан активный сторонник принципа многосторонности в международных отношениях

Ильхам Алиев: Азербайджан активный сторонник принципа многосторонности в международных отношениях Азербайджан активный сторонник принципа многосторонности в международных отношениях, что было наглядно продемонстрировано нами в период председательства в Движении неприсоединения в 2020-2023 годах.
Внешняя политика
24 октября 2024 г. 15:02
Ильхам Алиев: Азербайджан активный сторонник принципа многосторонности в международных отношениях

Азербайджан активный сторонник принципа многосторонности в международных отношениях, что было наглядно продемонстрировано нами в период председательства в Движении неприсоединения в 2020-2023 годах.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом пленарном заседании формата "Аутрич" / "БРИКС+" XVI саммита БРИКС.

"За четыре года председательства Движение неприсоединения сделало большой шаг в своем институциональном развитии, значительно укрепило свое месте в системе международных отношений. Опыт успешного председательства в Движении помогает нам сегодня в качестве действующего председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - сказал он.

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