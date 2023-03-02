Ильхам Алиев: Азербайджан активно работал в направлении институционализации Движения неприсоединения

В конце нынешнего года завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, в период председательства наша страна активно работала в направлении институционализации Движения.

В конце нынешнего года завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, в период председательства наша страна активно работала в направлении институционализации Движения.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с премьер-министром Алжирской Народной Демократической Республики Айманом Бенабдеррахманом.

С удовлетворением вспомнив свое участие по приглашению президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в 31-м Саммите Лиги арабских государств, глава государства сообщил, что в рамках визита также были обсуждены перспективы двусторонних связей между Азербайджаном и Алжиром.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что азербайджанские специалисты, в том числе нефтяники, геологи и деятели культуры успешно работают в Алжире.