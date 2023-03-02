О нас

Ильхам Алиев: Азербайджан активно работал в направлении институционализации Движения неприсоединения

Ильхам Алиев: Азербайджан активно работал в направлении институционализации Движения неприсоединения В конце нынешнего года завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, в период председательства наша страна активно работала в направлении институционализации Движения.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 17:07
Ильхам Алиев: Азербайджан активно работал в направлении институционализации Движения неприсоединения

В конце нынешнего года завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, в период председательства наша страна активно работала в направлении институционализации Движения.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с премьер-министром Алжирской Народной Демократической Республики Айманом Бенабдеррахманом.

С удовлетворением вспомнив свое участие по приглашению президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в 31-м Саммите Лиги арабских государств, глава государства сообщил, что в рамках визита также были обсуждены перспективы двусторонних связей между Азербайджаном и Алжиром.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что азербайджанские специалисты, в том числе нефтяники, геологи и деятели культуры успешно работают в Алжире.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan was very active in institutionalization of NAM

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi