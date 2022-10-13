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Ильхам Алиев: Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора

Ильхам Алиев: Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет значимой частью Среднего коридора.
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 09:46
Ильхам Алиев: Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора

Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет значимой частью Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 13 октября в Астане на пленарном заседании 6-го саммита Совещания по мерам взаимодействия и доверия в Азии (СВМДА).

"Реализуемые Азербайджаном широкомасштабные проекты по созданию транспортной инфраструктуры превратили нашу страну в один из важнейших международных транспортных и логистических центров. За первые девять месяцев 2022 года транзит через территорию Азербайджана увеличился почти на 65 процентов.

Азербайджан вносит важный вклад в развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Наша страна активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет важной частью Среднего коридора", заявил глава государства.

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Версия на английском языке İlham Aliyev: 'Azerbaijan actively promotes the creation of the Zangazur corridor which will be an integral part of the Middle Corridor'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan Orta Dəhlizin önəmli hissəsini təşkil edəcək Zəngəzur dəhlizinin yaradılmasını fəal şəkildə təşviq edir"

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