Ильхам Алиев: Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора

Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет значимой частью Среднего коридора.

Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет значимой частью Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 13 октября в Астане на пленарном заседании 6-го саммита Совещания по мерам взаимодействия и доверия в Азии (СВМДА).

"Реализуемые Азербайджаном широкомасштабные проекты по созданию транспортной инфраструктуры превратили нашу страну в один из важнейших международных транспортных и логистических центров. За первые девять месяцев 2022 года транзит через территорию Азербайджана увеличился почти на 65 процентов.

Азербайджан вносит важный вклад в развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Наша страна активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет важной частью Среднего коридора", заявил глава государства.