Ильхам Алиев: Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора

Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет значимой частью Среднего коридора.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 13 октября в Астане на пленарном заседании 6-го саммита Совещания по мерам взаимодействия и доверия в Азии (СВМДА).
"Реализуемые Азербайджаном широкомасштабные проекты по созданию транспортной инфраструктуры превратили нашу страну в один из важнейших международных транспортных и логистических центров. За первые девять месяцев 2022 года транзит через территорию Азербайджана увеличился почти на 65 процентов.
Азербайджан вносит важный вклад в развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Наша страна активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет важной частью Среднего коридора", заявил глава государства.