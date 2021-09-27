Ильхам Алиев: Армянское лобби пытается вбить клин в отношениях между Москвой и Баку

Армения и армянское лобби, действующее в России пытаются сформировать трещину в отношениях между Россией и Азербайджаном, однако пропагандистские усилия Армении не принесут успеха.

Армения и армянское лобби, действующее в России пытаются вбить клин в отношениях между Россией и Азербайджаном, однако пропагандистские усилия Армении не принесут успеха.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству "Анадолу".

"Армения и армянское лобби, действующее в России, каждый день работают над тем, чтобы сформировать трещину в отношениях между Россией и Азербайджаном. Каждый день, регулярно. Их повседневная работа заключается в том, чтобы очернить Баку, создать негативный образ Азербайджана в российской прессе, бросить тень на отношения между Россией и Азербайджаном. Они думают, что тем самым реваншисты вновь активизируются и смогут начать войну против нас. Но они глубоко ошибаются. Во-первых, отношения между Россией и Азербайджаном находятся на высоком уровне, и мы открыто обсуждаем все вопросы – на уровне президентов, министров обороны, министров иностранных дел - немедленно контактируем и решаем любой вопрос, который беспокоит любую из сторон. Сегодня могу констатировать, что в российско-азербайджанских отношениях нет проблем, связанных с урегулированием какого-либо экстренного вопроса. Отношения в целом достаточно позитивные. Пропагандистские усилия Армении не принесут успеха", - заявил глава государства.

По его словам, "в России с пониманием относятся к нашим опасениям по поводу повторного вооружения Армении".