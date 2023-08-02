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Ильхам Алиев: Армяне Карабаха не должны следовать за своими так называемыми "лидерами"

Ильхам Алиев: Армяне Карабаха не должны следовать за своими так называемыми "лидерами" Армяне Карабаха не должны следовать за своими так называемыми «лидерами».
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 10:41
Ильхам Алиев: Армяне Карабаха не должны следовать за своими так называемыми лидерами

Армяне Карабаха не должны следовать за своими так называемыми «лидерами».

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу "Евроньюс".

"Эти "лидеры" все время лгали им — и нынешние, и предыдущие, и до войны, и во время войны, - что они побеждают. Они говорили им, что побеждают, даже когда мы установили контроль над Шушой. Но они говорили, что Шуша находится под их контролем, хотя прекрасно знали, что это не так. Они не должны становиться заложниками сегодняшней клики, которая захватила власть в Ханкенди и главной целью которой является обеспечение собственных интересов", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Armenians in Karabakh should not follow their so-called leaders

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