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Ильхам Алиев: Армения вынуждена была смириться со своим поражением за 44 дня

Ильхам Алиев: Армения вынуждена была смириться со своим поражением за 44 дня Хочу, чтобы представители немецкой прессы знали, что Азербайджан около 30 лет подвергался армянской оккупации. В результате захвата и этнической чистки около 20 процентов наших земель были оккупированы, 1 миллион азербайджанцев, изгнанных Арменией со свои
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 19:14
Ильхам Алиев: Армения вынуждена была смириться со своим поражением за 44 дня

Хочу, чтобы представители немецкой прессы знали, что Азербайджан около 30 лет подвергался армянской оккупации. В результате захвата и этнической чистки около 20 процентов наших земель были оккупированы, 1 миллион азербайджанцев, изгнанных Арменией со своих родных земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Два с половиной года назад в результате Отечественной войны мы восстановили свое достоинство, территориальную целостность и права на поле боя, победили Армению и вынудили ее покинуть наши земли. Таким образом, Армения, не выполнявшая 4 резолюции Совета Безопасности ООН на протяжении 28 лет, вынуждена была смириться со своим поражением всего за 44 дня", - подчеркнул президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President: Armenia, which did not implement 4 resolutions of UN Security Council for 28 years, had to come to terms with its defeat in 44 days
Версия на азербайджанском языке Prezident: "28 il ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini icra etməyən Ermənistan 44 gündə öz məğlubiyyəti ilə barışmalı oldu"

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