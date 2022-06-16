Ильхам Алиев : Армения ставит под сомнение нашу территориальную целостность, заставляя нас делать тоже самое

Армения ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана, что заставляет Азербайджан делать аналогичные шаги в отношении ее территории.

Армения ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана, что заставляет Азербайджан делать аналогичные шаги в отношении ее территории.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума.

"Если Армения продолжит ставить под сомнение нашу территориальную целостность, Азербайджан не будет иметь другого выбора, как ставить под сомнение территориальную целостность Армении", - заявил президент Азербайджана.

По его словам, с точки зрения истории у Азербайджана больше прав делать это. "Потому что история прошлого столетия показывает, что в ноябре 1920 года, шесть месяцев спустя после советизации Азербайджана, Советская власть забрала историческую часть нашей страны - Зангезур и присоединила ее к Армении. Поэтому, если Армения будет требовать статус для армян Карабаха, почему азербайджанцы не должны требовать статус для азербайджанцев в Западном Зангезуре? Ведь эта территория была полностью населена азербайджанцами", - заявил президент Ильхам Алиев.

По его словам этот путь ведет в тупик. "Я думаю армянское правительство не должно забывать уроки Второй Карабахской войны, хорошо усвоить эти уроки и отказаться от любых территориальных претензий к Азербайджану", - заявил он.