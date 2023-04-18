Ильхам Алиев: Армения признала, что вопрос границы должен быть решен на основе Алма-Атинской декларации

В связи с подписанием мирного договора в позиции армянской стороны за последние два года были различные зигзаги, то есть различные изменения.

В связи с подписанием мирного договора в позиции армянской стороны за последние два года были различные зигзаги, то есть различные изменения.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

Глава государства отметил, что в принципе Армения тоже согласна с нашим подходом, поскольку иного варианта просто нет. Именно поэтому на встречах в Праге и Сочи в октябре прошлого года Армения официально признала территориальную целостность, суверенитет Азербайджана. То есть признала, что вопрос границы между двумя странами должен быть решен на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.