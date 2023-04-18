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Ильхам Алиев: Армения признала, что вопрос границы должен быть решен на основе Алма-Атинской декларации

Ильхам Алиев: Армения признала, что вопрос границы должен быть решен на основе Алма-Атинской декларации В связи с подписанием мирного договора в позиции армянской стороны за последние два года были различные зигзаги, то есть различные изменения.
Внешняя политика
18 апреля 2023 г. 17:55
Ильхам Алиев: Армения признала, что вопрос границы должен быть решен на основе Алма-Атинской декларации

В связи с подписанием мирного договора в позиции армянской стороны за последние два года были различные зигзаги, то есть различные изменения.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

Глава государства отметил, что в принципе Армения тоже согласна с нашим подходом, поскольку иного варианта просто нет. Именно поэтому на встречах в Праге и Сочи в октябре прошлого года Армения официально признала территориальную целостность, суверенитет Азербайджана. То есть признала, что вопрос границы между двумя странами должен быть решен на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Armenia accepted that borders between the two countries should be resolved on basis of Alma-Ata Declaration
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistan qəbul edib ki, iki ölkə arasında sərhədlər Alma-Ata Bəyannaməsi əsasında həll olunmalıdır"

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