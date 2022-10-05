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Ильхам Алиев: Армения недооценила Азербайджан и заплатила за это

Ильхам Алиев: Армения недооценила Азербайджан и заплатила за это Армения недооценила Азербайджан и волю азербайджанского народа и заплатила за это.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 12:31
Ильхам Алиев: Армения недооценила Азербайджан и заплатила за это

Армения недооценила Азербайджан и волю азербайджанского народа и заплатила за это.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

"Мы испытываем определенный оптимизм касательно мирного процесса. Несколько дней назад состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, первого такого рода встреча, касательно подготовки текста мирного договора. Мы надеемся, что это не займет много времени. Мы знаем тактику, которую обычно использует Армения, когда не хочет договариваться, как например в переговорах по карабахскому конфликту, которые продолжались 28 лет. Если подобное продолжится, то мир не будет достигнут. И если это выбор Армении, то значит она совершает очередную серьезную ошибку. Они недооценили нас, нашу волю, потенциал азербайджанского народа и им пришлось заплатить за это свою цену", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что Азербайджан со своей стороны готов предпринимать шаги по нормализации отношений с Арменией и открыть "новую страницу мира": "Преуспеем ли мы в этом, не знаю, но как минимум, мы движемся в этом направлении".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Ermənistan Azərbaycanı lazımınca qiymətləndirmədi və bunun əvəzini ödədi”
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Armenia underestimated Azerbaijan and had to pay price for that

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