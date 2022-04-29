Ильхам Алиев: Армения не может продолжать жить как изолированный остров

В настоящее время основное внимание Азербайджана сосредоточено на том, как восстановить Карабах и как можно скорее вернуть туда бывших вынужденных переселенцев.

В настоящее время основное внимание Азербайджана сосредоточено на том, как восстановить Карабах и как можно скорее вернуть туда бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

"В то же время наша мирная повестка дня и инициативы, которые были публично озвучены и поддержаны международным сообществом, направлены на региональное развитие и новые возможности для регионального развития на Южном Кавказе не только между Азербайджаном и Арменией, но и в целом в регионе. Мы потеряли эту возможность на 30 лет из-за сепаратизма и агрессии Армении, а Южный Кавказ не был интегрирован", - заявил глава государства.

"Да, между Азербайджаном и Грузией существует очень тесное сотрудничество, которое на двустороннем и международном уровнях уже представляет свою важность, но в то же время в Армении также должно быть понимание того, что они не могут продолжать жить как изолированный остров. Им нужно нормализовать отношения с нами, отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции", - заявил И. Алиев.