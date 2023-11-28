Ильхам Алиев: Армения использует текст мирного договора как предлог для затягивания переговорного процесса

Армения использует текст мирного договора как предлог для затягивания переговорного процесса.

Армения использует текст мирного договора как предлог для затягивания переговорного процесса.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Было отмечено, что на представленные Азербайджаном Армении 11 сентября 2023 года предложения по тексту мирного договора Армения ответила 21 ноября. Таким образом, Армения задержала свой ответ на 70 дней. Семидесятидневная задержка еще раз демонстрирует, что Армения использует текст мирного договора как предлог для затягивания переговорного процесса.