Ильхам Алиев: Армения и пресловутый сепаратистский режим преднамеренно не позволяют открыть дорогу Агдам-Ханкенди

Армения и созданный и поддерживаемый ею в Карабахском регионе Азербайджана пресловутый сепаратистский режим преднамеренно не позволяют открыть дорогу Агдам-Ханкенди, чинят искусственные препятствия и препоны для предотвращения использования этой дороги, о

Армения и созданный и поддерживаемый ею в Карабахском регионе Азербайджана пресловутый сепаратистский режим преднамеренно не позволяют открыть дорогу Агдам-Ханкенди, чинят искусственные препятствия и препоны для предотвращения использования этой дороги, отказались от предварительной договоренности о перевозке грузов по этой дороге по линии Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Азербайджана отметил, что отказ в такой форме от использования дороги Агдам-Ханкенди является политической манипуляцией и целенаправленной ложью для утверждения, что на этой территории якобы существует гуманитарный или продовольственный кризис.

После открытия дороги Агдам-Ханкенди может быть открыта дорога Лачын-Ханкенди с применением правил таможенного и погранично-контрольного режима Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев заявил, что для нашего государства неприемлемы все проявления сепаратизма.