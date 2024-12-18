Ильхам Алиев: Армения гонку вооружений с нами не выдержит

Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном.

Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Несмотря на то, что большую часть вооружений Запада они получают бесплатно либо в кредит, ну, который, естественно, потом будет списан, но даже в этом случае они гонку вооружений с нами не выдержат. Результаты Второй Карабахской войны, антитеррористической операции сентября 2023 года не должны быть ими забыты. Также они должны понимать, что несмотря на максимальную поддержку режима Макрона, а также Госдепартамента США, здесь на земле, если они задумают очередную провокацию против нас, им никто не поможет", - сказал президент.