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Ильхам Алиев: Армения гонку вооружений с нами не выдержит

Ильхам Алиев: Армения гонку вооружений с нами не выдержит Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном.
Внешняя политика
18 декабря 2024 г. 11:20
Ильхам Алиев: Армения гонку вооружений с нами не выдержит

Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Несмотря на то, что большую часть вооружений Запада они получают бесплатно либо в кредит, ну, который, естественно, потом будет списан, но даже в этом случае они гонку вооружений с нами не выдержат. Результаты Второй Карабахской войны, антитеррористической операции сентября 2023 года не должны быть ими забыты. Также они должны понимать, что несмотря на максимальную поддержку режима Макрона, а также Госдепартамента США, здесь на земле, если они задумают очередную провокацию против нас, им никто не поможет", - сказал президент.

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