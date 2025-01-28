О нас

Ильхам Алиев: Армения должна предоставить беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан

Ильхам Алиев: Армения должна предоставить беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан Ильхам Алиев: Армения должна предоставить беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан
Внешняя политика
28 января 2025 г. 15:55
Ильхам Алиев: Армения должна предоставить беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан

Как на международном уровне, так и в ходе двусторонних контактов с Арменией мы постоянно подчеркиваем один вопрос: должен быть обеспечен беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан. Должен быть комфортный и свободный проезд из Азербайджана в Азербайджан без каких-либо проверок и препятствий.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта.

Напомнив, что в ноябре 1920 года советская власть отобрала у нас Западный Зангезур и совершила преступление против азербайджанского народа, глава государства отметил: "Мы не забыли и не забудем Зангезур. Еще раз говорю, у нас нет территориальных претензий к Армении. Однако Армения должна выполнить взятые на себя обязательства, предоставив беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Armenia must fulfill its obligations and provide unhindered passage from Azerbaijan to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: Ermənistan öhdəliklərini yerinə yetirərək Azərbaycandan Azərbaycana maneəsiz keçid verməlidir

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
24 января 2025 г. 11:28
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
Араик Арутюнян: У меня нет проблем со здоровьем
Араик Арутюнян: У меня нет проблем со здоровьем
21 января 2025 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi