Ильхам Алиев: Армения должна извиниться за совершенные ею преступления

Армения отказывается предоставить информацию о судьбе лиц, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, и точном местонахождении массовых захоронений. Армения должна извиниться за все эти преступления.

Армения отказывается предоставить информацию о судьбе лиц, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, и точном местонахождении массовых захоронений. Армения должна извиниться за все эти преступления.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Бакинского международного форума "Изменение климата и права человека: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека".

Глава государства отметил, что, хотя конфликт завершился, к сожалению, тяжелые последствия тридцатилетней военной агрессии Армении все еще сохраняются, создавая большую угрозу для жизни людей и окружающей среды.

"Армения, совершая экоцид, урбицид и культуроцид на наших территориях, которые долгое время держала под оккупацией, загрязняла и отравляла наши земли и реки, уничтожала наши леса, разрушала наши города и села, а также заложила многочисленные мины, которые угрожают праву людей жить здесь и наносят серьезный ущерб окружающей среде. В то же время было уничтожено имеющее общечеловеческое значение культурное наследие нашего народа, до основания разрушены наши религиозно-культурные памятники", - говорится в сообщении.