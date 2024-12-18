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Ильхам Алиев: Армения должна изменить конституцию ради мира с Азербайджаном

Ильхам Алиев: Армения должна изменить конституцию ради мира с Азербайджаном Армения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна изменить конституцию и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ.
Внешняя политика
18 декабря 2024 г. 11:43
Ильхам Алиев: Армения должна изменить конституцию ради мира с Азербайджаном

Армения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна изменить конституцию и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Еще два момента, которые армянская сторона должна сделать. Первое – это изменить свою конституцию. Потому что в конституции существует ссылка на декларацию независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая "Нагорно-Карабахская" автономная область объявляется частью Армении. Поэтому изменение конституции - это не наша [Азербайджана] прихоть, это просто объективные условия", - заявил Алиев.

По словам президента, второе условие Баку по мирному соглашению с Ереваном - это ликвидация Минской группы ОБСЕ.

"Поскольку этот вопрос решается консенсусом, без согласия Армении это сделать формально невозможно. Хотя Минская группа ОБСЕ уже давно не функциональна, но формально она существует. И наш вопрос заключается в том, что если Армения признала Карабах частью Азербайджана, а Минская группа была создана для решения карабахского вопроса, то зачем она нужна? Нежелание Армении вместе с нами обратиться в ОБСЕ по ликвидации Минской группы ОБСЕ говорит о том, что планы реваншистов достаточно серьезны", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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