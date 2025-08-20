EU Reporter: Ильхам Алиев - архитектор мира на Южном Кавказе

Ильхам Алиев: Архитектор мира на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев превращается в мирового лидера как во внутренней, так и во внешней политике. Он вписал свое имя не только в историю Азербайджана, но и всего Южного Кавказа и окружающего региона.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье журналиста-международника и эксперта по Центральной Азии и Южному Кавказу Дерьи Сойсал для EU Reporter.

Сойсал отмечает, что с момента вступления в должность президента Ильхам Алиев зарекомендовал себя как дальновидный лидер, ведущий Азербайджан к эпохе стабильности, процветания и международного признания. Тем не менее, именно после победы в Карабахской войне 2020 года он вписал свое имя в историю золотыми буквами. С тех пор его называют лидером, изменившим историю региона.

"Алиев — великий главнокомандующий, потому что ему удалось переписать историю, несмотря на противостоящее ему целое лобби. Во время оккупации Карабаха многие западные СМИ защищали оккупанта. Несмотря на это, за 44 дня Азербайджан вернул все свои территории, оккупированные Арменией, и смог переписать историю", - отмечает автор.

По ее словам, программа "Великое возвращение" также воплощает решимость президента восстановить освобожденные территории. Строятся современная инфраструктура, аэропорты, дороги и электростанции — символы многообещающего будущего для регионов, долгое время находившихся под оккупацией.

Возвращение Карабаха было не только военной победой, это была победа над целой сетью лоббистов, распространяющих дезинформацию против Азербайджана, отметила Сойсал.

Автор также напомнила, что именно президент Азербайджана вскоре после полного освобождения земель от оккупации предложил дорожную карту для мира и нормализации отношений с Арменией.

"За последние пять лет мирный процесс — медленно, с некоторыми неудачами и перерывами — продвигался по той самой дорожной карте, которую предложил Азербайджан. Хотя Ильхам Алиев имел значительное преимущество перед Арменией и выступал как сила Южного Кавказа, он первым предложил мир для установления стабильности в регионе", - заявила Сойсал.

По словам эксперта, тот факт, что победитель больше не хотел напряженности в регионе, а стремился к установлению мира, показывает, что он принимает роль миротворца. Кроме того, роль Азербайджана в обеспечении жизненно важных транспортных маршрутов, включая Средний коридор, соединяющий Центральную Азию с Европой, сделала страну незаменимой в меняющемся евразийском балансе.

Говоря об экономических успехах, Дерья Сойсал отмечает, что Азербайджан уверенно движется к своей цели - войти в число стран с высоким уровнем дохода. Экономика Азербайджана характеризуется переходом от преимущественно углеводородно-зависимой модели к более диверсифицированной и устойчивой.

"Ильхам Алиев запустил первую программу регионального развития в 2004 году, направленную на сокращение неравенства между Баку и другими регионами. Эта инициатива заложила основы для устойчивого экономического роста. В результате в период его руководства, ВВП Азербайджана вырос с $7,3 млрд до $78,7 млрд, а валютные резервы страны увеличились в 47 раз", - отметила автор.

Сойсал напомнила, что Алиев позиционировал Азербайджан как опору европейской энергетической безопасности через проект Южного газового коридора, включая трубопроводы TANAP и TAP. Этот амбициозный проект позволил Азербайджану стать одним из ключевых поставщиков природного газа в Европу, укрепив его геополитический вес.

Кроме того, экономическая диверсификация поддерживается увеличением числа туристов, прибывающих в Азербайджан. "Туристический сектор Азербайджана показал рост в 2024 году. В том году Азербайджан укрепил свои позиции как ведущее туристическое направление в регионе", - отмечает журналист.

Говоря об успехах во внешнеполитическом курсе страны, Сойсал отметила, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан стал непостоянным членом Совбеза ООН в 2011 году, набрав 155 голосов. Азербайджан также председательствовал в течение месяца в Совбезе. В 2019 году же страна приняла председательство в Движении неприсоединения, отражая свою приверженность сбалансированному и многополярному мировому порядку.

"Сегодня Азербайджан полностью независимый, становится уважаемой региональной державой. Алиев является примером, как защитник интересов азербайджанцев за рубежом. Баку больше не терпит имперского тона России. Сегодня Баку — независимый игрок с сильной позицией и суверенной внешней политикой. Это включает его поддержку Украины и сближение с Западом. Азербайджан является надежным союзником как для стран Центральной Азии, так и для Европейского Союза, Соединенных Штатов и Турции", - отмечает автор.

Журналист отмечает, что за двадцать лет Ильхам Алиев превратил Азербайджан в региональную державу, уважаемую на международной арене, имеющую динамичную экономику и современную армию. "Его лидерство воплощает стойкость, стратегическое видение и приверженность национальному суверенитету. Азербайджанский народ может смотреть в будущее с уверенностью, ведомый президентом, которому удалось превратить историю в реальность", - подчеркнула автор.