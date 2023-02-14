Ильхам Алиев: Активизировались контакты по расширению связей между Азербайджаном и Сан-Марино

Имеются возможности для расширения связей между Азербайджаном и Сан-Марино в политической, экономической, туристической сферах, и в этом плане контакты еще более активизировались.

Имеются возможности для расширения связей между Азербайджаном и Сан-Марино в политической, экономической, туристической сферах, и в этом плане контакты еще более активизировались.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Сан-Марино в нашей стране Джона Матсы.

В ходе беседы с послом глава государства с удовлетворением вспомнил визит руководителей Сан-Марино в Азербайджан в 2015 году, выразил надежду, что взаимные визиты различного уровня позитивно скажутся на развитии наших отношений.

Отметив важность налаживания прямых связей между деловыми кругами Азербайджана и Сан-Марино, представления туристических возможностей Сан-Марино в нашей стране, а также расширения возможностей сотрудничества в сфере образования, президент Ильхам Алиев рассказал о хороших отношениях как с Италией, так и с Ватиканом, подчеркнул, что итало-азербайджанские связи развиваются в плоскости стратегического партнерства.