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Ильгар Велизаде: Азербайджан является одним из самых надежных партнеров в восстановлении Сирии

Ильгар Велизаде: Азербайджан является одним из самых надежных партнеров в восстановлении Сирии Ильгар Велизаде: Азербайджан является одним из самых надежных партнеров в восстановлении Сирии
Внешняя политика
2 августа 2025 г. 16:16
Ильгар Велизаде: Азербайджан является одним из самых надежных партнеров в восстановлении Сирии

Азербайджан является одним из самых надежных партнеров в восстановлении экономической инфраструктуры Сирии.

Об этом сказал Report доктор философии по экономике, политический обозреватель Ильгар Велизаде.

Он отметил, что в последние годы тандем Азербайджан-Турция начал играть важную роль в регионе Юго-Западной Азии, и он обладает не только политическим, но и большим экономическим потенциалом.

"Созданная за последние десятилетия между Азербайджаном и Турцией трансрегиональная энергетическая инфраструктура в настоящее время в определенной степени превратилась и в геополитический фактор. Такие проекты, как Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также TANAP, TAP значительно изменили экономическую энергетическую карту региона. Однако азербайджано-турецкие отношения также оказывают положительное влияние на политические процессы, происходящие в различных географических регионах - в Сирии, а также в Ираке и других близлежащих регионах", - сказал Велизаде.

Эксперт, напомнил, что Сирия является страной, выходящей из многолетней разрушительной гражданской войны, и обратил внимание на то, что по этой причине ее экономика в определенной степени вышла из строя.

По словам Велизаде, в настоящее время Сирия пытается восстановить свою экономическую инфраструктуру за счет помощи различных доноров, и здесь участвуют не только международные институты, но и ряд стран.

"Среди этих стран Сирия выбирает себе надежного партнера. Азербайджан также выглядит одним из самых надежных партнеров в этом отношении. Потому что опыт последних лет показывает, что когда Азербайджан участвует в каких-либо проектах, он доводит эти проекты до логического завершения, и разные страны получают от этого свою выгоду. Опираясь на этот опыт, Сирия пытается использовать положительные стороны тандема Азербайджан-Турция. Уже на электростанциях в Алеппо и Хомсе начинают использовать азербайджанский газ. Правда, пока это не означает экспорт газа в очень больших объемах для нас, примерно 1,2 млрд кубометров в год. Однако эта цифра кажется большой для сирийской экономики", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Suriya üçün iqtisadi infrastrukturun bərpasında ən etibarlı tərəfdaşlardan biri kimi görünür - RƏY

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