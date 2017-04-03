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    Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину

    От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших© Azertag.az

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый Владимир Владимирович,

    Глубоко потрясен известием о человеческих жертвах в результате взрыва, произошедшего в метро Санкт-Петербурга.

    Мы решительно осуждаем любые действия, направленные против ни в чем неповинных мирных граждан.

    От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим". 

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