Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко потрясен известием о человеческих жертвах в результате взрыва, произошедшего в метро Санкт-Петербурга.

Мы решительно осуждаем любые действия, направленные против ни в чем неповинных мирных граждан.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".