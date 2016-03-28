Президент Азербайджана выразил соболезнования президенту Пакистана

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.

Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

"Уважаемый господин президент,

Нас глубоко потрясло сообщение о многочисленных жертвах в результате взрыва в парке в городе Лахоре.

Мы решительно осуждаем превратившийся в страшную беду терроризм, крайне возмущены этим жестоким актом терроризма, а также всячески поддерживаем борьбу с терроризмом.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым".