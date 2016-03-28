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    Президент Азербайджана выразил соболезнования президенту Пакистана

    Нас глубоко потрясло сообщение о многочисленных жертвах в результате взрыва в парке в городе Лахоре

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.

    Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Нас глубоко потрясло сообщение о многочисленных жертвах в результате взрыва в парке в городе Лахоре.

    Мы решительно осуждаем превратившийся в страшную беду терроризм, крайне возмущены этим жестоким актом терроризма, а также всячески поддерживаем борьбу с терроризмом.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым".

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