Президент Азербайджана выразил соболезнования своему индийскому коллеге

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Индия Пранабу Мукерджи.
Как передает Report, в письме главы государства говорится:
"Уважаемый господин президент,
Известие о кончине экс-президента Республики Индия, выдающегося государственного и научного деятеля Абдула Калама глубоко опечалило меня.
В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, всему Вашему народу и близким покойного глубокое соболезнование".
News DepartmentАвтор новости
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