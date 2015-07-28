Президент Азербайджана выразил соболезнования своему индийскому коллеге

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Индия Пранабу Мукерджи.

Как передает Report, в письме главы государства говорится:

"Уважаемый господин президент,

Известие о кончине экс-президента Республики Индия, выдающегося государственного и научного деятеля Абдула Калама глубоко опечалило меня.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, всему Вашему народу и близким покойного глубокое соболезнование".