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    Президент Азербайджана выразил соболезнования своему индийскому коллеге

    От своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, всему Вашему народу глубокое соболезнование

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Индия Пранабу Мукерджи. 

    Как передает Report, в письме главы государства говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    Известие о кончине экс-президента Республики Индия, выдающегося государственного и научного деятеля Абдула Калама глубоко опечалило меня.

    В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, всему Вашему народу и близким покойного глубокое соболезнование".

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