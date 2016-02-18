Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта Абдул-Фаттаху Ас-Сиси.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Уважаемый господин президент,

С чувством скорби воспринял известие о кончине VI Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, видного политического деятеля Бутроса Бутроса-Гали.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему народу Египта".