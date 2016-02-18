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    Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта

    С чувством скорби воспринял известие о кончине VI Генерального секретаря ООН, видного политического деятеля Бутроса Бутроса-Гали

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта Абдул-Фаттаху Ас-Сиси.

    Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    С чувством скорби воспринял известие о кончине VI Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, видного политического деятеля Бутроса Бутроса-Гали.

    В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему народу Египта".

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