 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Рухани в связи с крушением самолета

    Ильхам Алиев: Меня крайне опечалило известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета в Вашей стране.

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи многочисленной гибелью людей при крушении авиалайнера.

    Как передает Report, в письме главы государства говорится:

    "Меня крайне опечалило известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета в Вашей стране.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана глубокое соболезнование.

    Аллах рехмет элесин!". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi