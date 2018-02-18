Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Рухани в связи с крушением самолета

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи многочисленной гибелью людей при крушении авиалайнера.

Как передает Report, в письме главы государства говорится:

"Меня крайне опечалило известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета в Вашей стране.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана глубокое соболезнование.

Аллах рехмет элесин!".