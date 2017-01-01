Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в ночном клубе в Стамбуле.

Как передает Report, об этом говорится в телеграмме, текст которой размещен на сайте главы государства.

"Крайне потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате жестокого вооруженного нападения на ночной клуб в Стамбуле. Мы возмущены этим предательским действием против мирных людей, поддерживает самую жесткую, решительную и последовательную борьбу с терроризмом. От имени народа Азербайджана и от себя лично президент также выразил соболезнования семья и близким погибших, всему народу Турции", - говорится в телеграмме.

По данным мэрии Стамбула, в результате теракта в ночном клубе 39 человек погибли, 69 получили ранения.