​Ильхам Алиев выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с пожаром в Воронеже

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в психоневрологическом интернате в Воронежской области.

Как передает Report, об этом сообщает 13 декабря сайт главы азербайджанского государства.

"Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате пожара в интернате в Воронежской области", - говорится в телеграмме Алиева, адресованной президенту России.

Президент Азербайджана также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате пожара число погибших составило 22 человека, более 20 человек госпитализированы.