 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Ильхам Алиев выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с пожаром в Воронеже

    Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате пожара в интернате в Воронежской области

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в психоневрологическом интернате в Воронежской области.

    Как передает Report, об этом сообщает 13 декабря сайт главы азербайджанского государства.

    "Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате пожара в интернате в Воронежской области", - говорится в телеграмме Алиева, адресованной президенту России.

    Президент Азербайджана также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    В результате пожара число погибших составило 22 человека, более 20 человек госпитализированы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi