Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт главы государства.

"Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва, совершенного в городе Анкаре. Мы решительно осуждаем терроризм, ставший страшным бедствием для человечества, всячески поддерживаем борьбу против него. Это ужасное происшествие в очередной раз подтверждает необходимость всеобщей борьбы с терроризмом.

От своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу в связи с произошедшей трагедией, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим", - говорится в сообщении.