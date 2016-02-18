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    ​Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции

    От имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования турецкому народу в связи с произошедшей трагедией в Анкаре

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт главы государства.

    "Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва, совершенного в городе Анкаре. Мы решительно осуждаем терроризм, ставший страшным бедствием для человечества, всячески поддерживаем борьбу против него. Это ужасное происшествие в очередной раз подтверждает необходимость всеобщей борьбы с терроризмом.

    От своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу в связи с произошедшей трагедией, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим", - говорится в сообщении.

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