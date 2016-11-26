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    Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Ирана

    Глубоко опечален известием о гибели людей в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей в провинции Семнан

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Глубоко опечален известием о гибели людей в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей в провинции Семнан.

    В связи с этой трагедией от себя и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана глубокое соболезнование, желаю пострадавшим исцеления".

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