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    Ильхам Алиев выразил президенту Индии соболезнования

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Республики Индия Раму Натху Koвинду письмо с соболезнованиями. 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крупномасштабных наводнений, произошедших в стране.

    B связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индии".

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