Ильхам Алиев выразил президенту Индии соболезнования

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Республики Индия Раму Натху Koвинду письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крупномасштабных наводнений, произошедших в стране.

B связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индии".