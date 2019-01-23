Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой компании Procter and Gamble Europe

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Procter and Gamble Europe Лоиком Тасселем.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подчеркнув, что экономические реформы, проведенные в Азербайджане в последние годы, дали положительные результаты, Лоик Тассель отметил, что созданные в стране бизнес-среда и условия для инвесторов стимулируют компанию Procter and Gamble, как и другие компании, расширять свою деятельность в Азербайджане.

Коснувшись деятельности Procter and Gamble в Азербайджане, Лоик Тассель отметил, что компания не только занимается продажей потребительских товаров, но и вносит значительный вклад в развитие рекламного рынка в стране. Являясь самым крупным заказчиком рекламы на телепространстве Азербайджана, компания, осуществляя спонсорство различных социальных проектов, спортивных соревнований и другие меры поддержки, также выполняет миссию социальной ответственности.

Лоик Тассель отметил, что компания Procter and Gamble, пользуясь созданной бизнес-средой, намерена расширить свою деятельность в регионе. С этой целью она заинтересована, расширив деятельность в Баку, увеличить продажу своей продукции в среднеазиатские и другие страны региона. Существующая в Азербайджане бизнес-среда способствовала тому, что эта компания выбрала Баку в качестве регионального центра.

Президент Ильхам Алиев рассказал о созданной в Азербайджане бизнес-среде, проводимых реформах в таможенной, налоговой и других сферах. Глава государства подчеркнул, что решения о расширении деятельности компании в Азербайджане являются правильными. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджанское государство и впредь будет оказывать поддержку инвесторам, предпринимателям.