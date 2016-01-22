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    Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании TOTAL

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о разработке газового месторождения Абшерон и реализации других проектов

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании TOTAL Патриком Пуянне.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, на встрече были обсуждены нынешняя ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и компанией TOTAL. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о разработке газового месторождения "Абшерон" и реализации других проектов.

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