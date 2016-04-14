​Ильхам Алиев встретился с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам

Баку. 15 Апреля. REPORT.AZ/ 14 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтманом.

Как передает Report, на встрече было отмечено, что Азербайджан тесно сотрудничает с ООН и ее структурами.

VII Глобальный форум Альянса цивилизаций, который Азербайджан организует в этом году в Баку совместно с ООН, был охарактеризован как хороший показатель этого сотрудничества. Было подчеркнуто, что процесс подготовки к Форуму подходит к концу, состоялся обмен мнениями по ряду организационных вопросов, связанных с мероприятием.

В ходе беседы было отмечено, что участие генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в VII Глобальном форуме будет иметь важное значение, станет значимым событием для Азербайджана и региона. Было подчеркнуто также, что визит генерального секретаря ООН в Азербайджан станет важным месседжем для планеты по вопросам мира, стабильности, безопасности.

На встрече состоялся обмен мнениями об урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что месседж, с которым Пан Ги Мун выступит в Баку в связи с разрешением данного конфликта, а также предотвращением провокационных действий Армении, будет представлять важное значение.