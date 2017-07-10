Ильхам Алиев встретился с президентом Турции

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ 9 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоялся совместный ужин.

Как передает Report, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главы государств сделали совместное фото и поужинали.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие турецко-азербайджанских дружественных и братских отношений, отмечен высокий уровень связей в политической, экономической и других сферах.

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с проведением в Турции 22-го Всемирного нефтяного конгресса.

В ходе беседы было отмечено успешное выполнение проектов стратегического значения в энергетической сфере между нашими странами, в частности с удовлетворением подчеркнуто, что проект TANAP завершится в будущем году.

Президенты Азербайджана и Турции также поговорили о дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества наших стран в военной сфере.

На встрече были обсуждены вопросы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев подробно проинформировал Президента Турции о последних армянских провокациях и военных преступлениях на линии соприкосновения. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция как всегда поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе международных правовых норм в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Главы государств отметили, что Турция и Азербайджан во всех вопросах находятся рядом друг с другом.