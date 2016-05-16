​Ильхам Алиев встретился с Могерини накануне заседания по Карабаху

Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в Вене встречу с Верховным комиссаром ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини накануне заседания глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В Вене в понедельник состоятся переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию с участием глав МИД стран-сопредседателей Минской группы — США, РФ и Франции. Во встрече впервые примут участие президенты Армении и Азербайджана.