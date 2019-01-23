Президент Ильхам Алиев встретился с главой компании The Boston Consulting Group

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом и генеральным директором компании The Boston Consulting Group Ричем Лессером.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Рич Лессер на встрече подчеркнул, что The Boston Consulting Group является одной из глобальных компаний, разрабатывающих различные варианты решений, направленных на развитие цифровой экономики, выразил удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном. Он отметил поддержку проводимых в Азербайджане реформ, созданной бизнес-среды и стремительного развития республики.

Рич Лессер сказал, что представляемая им компания обладает вариантами цифрового решения, которые будут обеспечивать более высокое управленчество в деятельности государственных структур и частных компаний, в области здравоохранения, обязательного медицинского страхования и др. Было отмечено, что применение в Азербайджане этих вариантов решений не только будет способствовать созданию новых рабочих мест, но и внесет важный вклад в осуществляемое президентом Ильхамом Алиевым совершенствование систем управления.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение деятельностью компании The Boston Consulting Group в Азербайджане. Глава государства отметил, что сотрудничество с различными государственными и частными компаниями Азербайджана, поддержка бизнес-среды будет продолжаться и впредь.