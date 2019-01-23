Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании Lazard Freres

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Lazard Freres Метью Пигасом.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Метью Пигас подчеркнул, что компания с 2000 года оказывает в Азербайджане консалтинговые услуги по финансированию различных проектов и решению инвестиционных вопросов.

Он отметил, что в 2017 году компания принимала участие в диверсификации долгов Международного банка Азербайджана и является его финансовым консультантом. Особо подчеркнув, что реструктуризация Международного банка Азербайджана успешно завершена и это признано международными организациями, Метью Пигас отметил, что созданный в нашей республике бизнес-климат, поддержка предпринимателей и отражение экономических успехов нашей страны в отчете Doing Business 2019 создали благоприятные условия для проведения в Азербайджане конференций и других мероприятий по инвестиционным вопросам.

Было отмечено, что глобальные компании и инвесторы очень заинтересованы в проведении в Азербайджане столь крупных мероприятий. Это также очень важно с точки зрения поддержки принимаемых президентом Азербайджана мер и решений по содействию иностранным инвесторам, привлечению инвестиций, дальнейшему улучшению бизнес-среды. Предложив свои услуги в качестве финансового консультанта, Метью Пигас отметил, что в Азербайджане имеется большой потенциал для активного сотрудничества в этой сфере.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение деятельностью компании Lazard Freres. Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с компанией будет продолжено и в дальнейшем.