​Ильхам Алиев встретился с членами Форума Германия-Азербайджан

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Сегодня президент Ильхам Алиев встретился в Берлине с членами Форума Германия-Азербайджан, депутатами Бундестага Германии от Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, Социал-демократической партии и партии "зеленых", руководителями и членами действующих в Бундестаге комитетов.

Как передает Report, было отмечено значение встречи Президента Ильхама Алиева в рамках визита с членами Форума Германия-Азербайджан.

Была подчеркнута важность этой встречи с точки зрения проведения плодотворного обмена мнениями о нынешнем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Германией в политической, экономической, культурной, научной и других сферах. Отмечалось, что между нашими странами осуществляется успешное сотрудничество, межпарламентские связи вносят существенный вклад в этот процесс.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.

Президент Ильхам Алиев подробно проинформировал участников встречи о позиции Азербайджана в урегулировании конфликта. Глава государства подчеркнул важность урегулирования конфликта на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана.

На встрече также были обсуждены экономические связи между Азербайджаном и Германией, сотрудничество в области энергетики, информационных технологий, медицины, участие новых немецких компаний в азербайджанской экономике. Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, касающихся межпарламентских связей нашей страны, сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе Совета Европы и Европейского Союза, участия в программе "Восточное партнерство". Была подчеркнута необходимость справедливого отношения к Азербайджану в этих связях.