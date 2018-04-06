Ильхам Алиев: В сфере внешней политики мы добились максимум возможного

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан в политической семье народов чувствует себя очень комфортно и уверенно. Думаю, что в сфере внешней политики мы добились максимум возможного".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

"Несколько лет назад мы были избраны непостоянным членом Совета Безопасности ООН при поддержке 155 стран. Это абсолютное большинство членов Организации Объединенных Наций, что говорит о том, что за короткое время периода независимости мы смогли продемонстрировать себя миру как надежная страна, пользующаяся большим уважением. Во внешней политике мы всегда исходили и исходим из наших национальных интересов. Внешняя политика - это продолжение внутренней. Она помогает решать внутренние проблемы. Естественно, наша позиция всегда заключалась в том, что мы должны укреплять наши связи с нашими партнерами через взаимовыгодное сотрудничество и через сотрудничество идти к более тесному общению и взаимопониманию. Думаю, что нам это удалось. Мы не планировали нашу внешнюю политику именно изначально, чтобы она была многовекторной или чтобы она была как бы всеми приемлема. По многим вопросам принципиального характера мы имеем немало расхождений с нашими традиционными партнерами. Но это нам не мешает видеть главное - стратегический характер отношений, их важность для нас и для наших партнеров и нацеленность на результат", - отметил глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан пользуется большим доверием на международной арене:

"Должен сказать, что мы пользуемся большим доверием на международной арене и с нами могут не соглашаться, но думаю, нас уважают и нам доверяют. Опять же наши национальные интересы заключаются в том, чтобы иметь хорошие отношения со всеми странами, но не за счет каких-то односторонних уступок, а именно в результате эффективно выстроенной политики сотрудничества, которая нацелена на конкретный результат. Думаю, результатом этого является то, что Азербайджан и в мусульманском мире имеет очень сильные позиции, и в европейских структурах активно участвует и отстаивает свои интересы. У нас очень близкие и тесные, добрые отношения с нашими соседями, которые также по-доброму к нам относятся. Поэтому во внешней политике у нас не осталось каких-то направлений, что мы должны еще где-то улучшить или же исправить. Думаю, что главное сохранить вот этот позитивный вектор развития. Это будет способствовать укреплению региональной стабильности".