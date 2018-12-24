Ильхам Алиев: В 2018 году российско-азербайджанские отношения развивались очень стремительно

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Совместные транспортные инициативы дадут серьезные толчок в развитии взаимной торговли между Азербайджаном и Россией.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому телеканалу "Россия-24".

"В этом году российско-азербайджанские отношения развивались очень стремительно. С президентом Владимиром Владимировичем Путиным мы встречались шесть раз, в том числе и в рамках моего официального визита в Россию и его визита в Азербайджан, также на международных мероприятиях. И каждая из этих встреч давала результат", - заявил И.Алиев.

По его словам, сегодня стороны выработали дорожные карты по развитию разных направлений взаимодействия, азербайджанские и российские инвесторы инвестируют в экономики обеих стран, создаются льготные условия для увеличения товарооборота и для создания совместных производств.

"Я думаю, что серьезный толчок в двусторонней торговле дадут наши совместные транспортные инициативы. Проект "Север-Юг" уже реализуется. Только в этом году мы видим десятикратный рост транзита через Азербайджан. То есть мы комплексно подходим к нашим отношениям. Фундамент - это наша историческая дружба. На этом фундаменте мы построили очень серьезную базу политических отношений", - подчеркнул глава азербайджанского государства.