Ильхам Алиев: "То, что сепаратизм поднимает голову в Европе, является сигналом международной общественности"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ На заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев коснулся армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, глава государства, отметил, что решение нагорно-карабахской проблемы возможно лишь в рамках территориальной целостности Азербайджана и что нет иного пути его урегулирования.

Напомнив, что наша принципиальная позиция справедлива, основана на международном праве и получила наибольшую международную поддержку, президент сказал: «Произошло несколько важных событий, которые отражают это. Одно из них - непризнание мировой общественностью незаконного «референдума», проведенного сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе. И соседние, и европейские страны, Европейский Союз, международные организации однозначно выступили с серьезными заявлениями о том, что не признают «референдум». Данные заявления еще раз показывают, что весь мир считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, и эта поддержка постепенно возрастает».

Президент, упомянув о том, что в Декларации, принятой в конце года на саммите «Восточного партнерства» Европейского Союза, Европейский Союз однозначно поддержал территориальную целостность, суверенитет стран-участниц «Восточного партнерства, сказал: «Это стало очередным ударом по агрессивной Армении. Это является проявлением справедливости и одновременно свидетельствует о том, что сегодня европейские структуры, мировые центры демонстрируют более позитивный подход как в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, так и в отношении происходящих в мире процессов в целом. Истиной является и то, что в настоящее время Европа сама страдает от сепаратизма и видит, что такое сепаратизм. Мы же столкнулись с агрессивным сепаратизмом. Против нас был совершен геноцид. Наши граждане силой оружия были изгнаны с родных земель. Конечно, то, что сепаратизм поднимает голову в мире, в том числе в Европе, является сигналом международной общественности о том, что должен применяться только единый подход. Мы всегда говорили об этом. Я неоднократно говорил, что ко всем конфликтам, ко всем проявлениям сепаратизма должен применяться единый подход, двойным стандартам не должно быть места, от этого необходимо отказаться. Мы уже видим это. Считаю, что это важные события для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции, восстановление территориальной целостности нашей страны является для нас основным вопросом.