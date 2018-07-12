Ильхам Алиев: Сильные партнерские связи между Азербайджаном и НАТО играют важную роль в вопросах региональной безопасности

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Сильные партнерские связи между Азербайджаном и НАТО играют важную роль в вопросах региональной безопасности и стабильности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Брюсселе, выступая на встрече Североатлантического совета по миссии "Решительная поддержка" с участием глав государств и правительств стран-партнеров, вносящих вклад в операцию, осуществляемую НАТО в Афганистане.

Как сообщает Report, президент Азербайджана отметил, что с 2002 года азербайджанские миротворцы служат в Афганистане плечом к плечу с военнослужащими НАТО. "С января 2018 года Азербайджан увеличил число военнослужащих в миссии "Решительная поддержка" на 30 процентов, доведя их до 120 человек", - рассказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что несколько раз Азербайджан оказывал финансовую поддержку Фонду доверия для национальной армии Афганистана.

"Мы организуем в Азербайджане учения для личного состава армии Афганистана. В Афганистане применяется ASAN xidmət, включающий более 200 общественных услуг", - отметил глава азербайджанского государства.

Президент подчеркнул, что Азербайджан также оказывает транспортную и логистическую поддержку миссии "Решительная поддержка". "Сдача в эксплуатацию в октябре прошлого года железной дороги Баку-Тбилиси-Карс способствовала оказанию значительной транзитной поддержки данной миссии", - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в прошлом году Азербайджан сопредседательствовал в "Сердце Азии – Стамбульском процессе", а в минувшем месяце принимал заседание Международной контактной группы.

"Азербайджан, страдающий от армянской агрессии, в результате которой были оккупированы 20 процентов его признанной на международном уровне территории, один миллион соотечественников которого подверглись известной ужасной этнической чистке, хорошо понимает экономические и гуманитарные последствия оккупации и разрушений. Азербайджан высоко оценивает постоянную поддержку со стороны НАТО и государств-членов этой организации политической независимости, суверенитета, территориальной целостности нашей страны и основанного на этих принципах урегулирования конфликта с Арменией", - сказал Ильхам Алиев, добавив, что "Азербайджан и впредь будет продолжать оказывать помощь устранению угроз безопасности, с которыми столкнулся Афганистан, достижению мира и развития в стране".