Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является страной, пользующейся огромным уважением в мировом масштабе

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Мы же и впредь будем успешно развиваться. Армейское строительство, укрепление экономического потенциала, наших международных позиций – по всем этим направлениям проводится успешная политика".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, выступая на открытии автомобильной дороги Захметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад в Билясуварском районе.

"Сегодня Азербайджан является страной, пользующейся огромным уважением в мировом масштабе, островом стабильности, безопасности, пространством развития, созидания. В основе этого лежат труд азербайджанского народа, единство народа и власти", - сказал глава азербайджанского государства.