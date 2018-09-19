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    Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является страной, пользующейся огромным уважением в мировом масштабе

    Президент Азербайджана: Мы и впредь будем успешно развиваться

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Мы же и впредь будем успешно развиваться. Армейское строительство, укрепление экономического потенциала, наших международных позиций – по всем этим направлениям проводится успешная политика". 

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, выступая на открытии автомобильной дороги Захметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад в Билясуварском районе.

    "Сегодня Азербайджан является страной, пользующейся огромным уважением в мировом масштабе, островом стабильности, безопасности, пространством развития, созидания. В основе этого лежат труд азербайджанского народа, единство народа и власти", - сказал глава азербайджанского государства. 

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