Ильхам Алиев: С позором выдворенный с власти режим Саргсяна является крахом армянской государственности

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ За 20 лет криминальная, коррумпированная, воровская, лживая власть кровопийц потерпела полный крах, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам, передает Report.

"Сегодня армянский народ говорит то, о чем говорил я. Несколько раз я с самых высоких трибун, трибуны ООН обвинял прежнюю власть Армении. Говорил, что это - режим криминальной хунты, сейчас это говорит армянский народ. Говорил, что это – воровской коррумпированный режим, сейчас это говорит армянский народ. Говорил, что это режим, который пьет кровь собственного народа", - отметил Ильхам Алиев.

Президент заявил, что "с позором выдворенный сегодня с власти режим Саргсяна, на самом деле является крахом армянской государственности".

"Потому что если из 26 лет независимости 20 лет прошли под этой властью, то какие позитивные качества у этого государства?! Армения – государство-неудачник. Армянская государственность потерпела фиаско. Их герои, их генералы – воры, их армия – армия воров. Сегодня народ Армении видит это, армянские власти говорят об этом. Справедливость восторжествовала, и воровской, криминальный режим, руководивший Арменией 20 лет, полностью опозорившись, был изгнан с политической арены. Могу сказать, что мы тоже сыграли свою роль в падении данного режима. Не хочу раздувать это, мы не хотим, как говорится, приписывать это себе. Однако правдой является и то, что в результате проводимой нами политики Армения оказалась лишенной всех проектов, которые могли принести ей доход. Мы успешно проводили против них политику изоляции, и я, никого не страшась, неоднократно говорил об этом азербайджанской общественности и иностранным партнерам. До тех пор, пока наши земли находятся под оккупацией, мы будем проводить против Армении политику изоляции. В результате этой политики Армения потерпела экономический крах", - сказал президент Ильхам Алиев.