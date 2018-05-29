Ильхам Алиев принял вице-президента компании Microsoft по Центральной и Восточной Европе - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ 29 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-президента компании Microsoft по Центральной и Восточной Европе Филипа Рога.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и компанией Microsoft, подчеркнута важность ряда проектов, осуществляемых этой организацией в Азербайджане.

Филип Рог проинформировал о деятельности представляемой им компании.

Подчеркнув, что сфера ИКТ в Азербайджане является одним из приоритетных направлений ненефтяного сектора, глава государства рассказал о работе, проводимой в нашей стране в этой области.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

***16:15

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ 29 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-президента компании Microsoft по Центральной и Восточной Европе Филипа Рога.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.