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    Ильхам Алиев принял вице-президента компании Microsoft по Центральной и Восточной Европе - ОБНОВЛЕНО

    На встрече было отмечено плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и компанией Microsoft

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ 29 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-президента компании Microsoft по Центральной и Восточной Европе Филипа Рога.

    Как сообщает Report, на встрече было отмечено плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и компанией Microsoft, подчеркнута важность ряда проектов, осуществляемых этой организацией в Азербайджане.

    Филип Рог проинформировал о деятельности представляемой им компании.

    Подчеркнув, что сфера ИКТ в Азербайджане является одним из приоритетных направлений ненефтяного сектора, глава государства рассказал о работе, проводимой в нашей стране в этой области.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

    ***16:15

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ 29 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-президента компании Microsoft по Центральной и Восточной Европе Филипа Рога.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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